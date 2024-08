Pronostic Maroc Egypte : Analyse, cotes et prono de la petite finale des JO

Le Maroc accroche la médaille face à l’Egypte ?

Après avoir lancé son tournoi olympique par un nul contre la République Dominicaine (0-0), l’Egypte a ensuite levé le curseur pour s’imposer face à l’Ouzbékistan (1-0) et surtout contre le grand favori pour le titre, l’Espagne (1-2). A la suite de cet exploit, la sélection égyptienne s’est présentée en tant que favorite de son quart de finale face au Paraguay. Menés au score, les partenaires d’Elneny ont réussi à égaliser en toute fin de rencontre pour s’offrir des prolongations. Au final, les deux formations ont été contraintes de disputer une séance de tirs aux buts, au cours de laquelle l’Egypte s’est montrée la plus précise. En demi-finale, la marche était nettement plus haute avec un choc face à la France, qui évolue à domicile. Lors de cette rencontre, la sélection égyptienne a parfaitement débuté pour ouvrir le score par Saber. Ce but a ensuite réveillé les Tricolores qui ont poussé mais qui sont tombés sur un grand Hamza Alaa ou sur les montants. Finalement, l’Egypte a craqué lors des 10 dernières minutes et a de nouveau disputé les prolongations, où la France a affiché sa supériorité. L’expulsion de Fayed aura aussi été déterminante dans le résultat, ce dernier sera donc suspendu face au Maroc. On devrait retrouver en revanche les Zizo, Elneny ou Adel.

En face, le Maroc nourrissait de grandes ambitions lors de ces JO. Bien rentrés dans leur tournoi, les Marocains ont réalisé l’exploit de dominer l’Argentine (2-1) dans un match marqué par un arrêt de la rencontre et une reprise du jeu 1 heure plus tard. Ensuite, les partenaires d’Hakimi ont été surpris par l’Ukraine (2-1) mais ont assuré face à l’Irak (3-1). Premier de sa poule, le Maroc n’a fait qu’une bouchée des Etats Unis en quart de finale (4-0). En pleine confiance, la sélection marocaine était désireuse de réaliser un exploit face à l’Espagne. En première période, le meilleur buteur de la compétition, Rahimi a ouvert le score sur penalty pour le Maroc. Bien dans leur match, les Marocains ont craqué à la 66e minute face au meilleur joueur adverse, Fermin Lopez. En fin de rencontre, la sélection espagnole a tué les derniers espoirs du Maroc en marquant le but décisif dans le temps additionnel. Auteur d’un bon tournoi, les partenaires d’Hakimi veulent terminer sur une bonne note et devront renouveler leur succès obtenu en finale de la CAN U23 face à l’Egypte. Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur marocain compte sur les Hakimi, Richardson, Ben Seghir, Ezzalzouli et Rahimi. Sur le papier, le Maroc semble mieux armé que l’Egypte et devrait prendre le bronze. D’autant que les Marocains auront l’appui d’un public attendu en nombre.

