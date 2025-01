Après l’affaire Olmo, dix groupes de supporters du Barça réclament la démission de Joan Laporta

Joan Laporta peut-il prendre la porte ?

C’est en tout cas ce que réclament pas moins de dix groupes de supporters du Barça, échaudés ces derniers jours par la gestion controversée des dirigeants du club dans l’affaire Olmo. Si un groupe de socios avait déjà fait savoir son mécontentement plus tôt dans la semaine, c’est cette fois un communiqué commun, avec l’ensemble de l’opposition au conseil d’administration de Joan Laporta en signataires, qui pourrait faire bouger les choses.

'El Barça que volem. Estimar el Barça' pic.twitter.com/UBpJMkpATp — Sí al Futur (@sialfutur) January 5, 2025

L’affaire Olmo, mais pas que

Si la démission de Laporta est en premier lieu demandée à travers ces lignes, les groupes proposent sinon deux autres solutions : un vote de confiance ou une motion de censure. Dans le dossier Olmo/Victor, de la « négligence » est reprochée, mais ce ne sont pas les seuls éléments qui chagrinent les groupes. Ces derniers jours, la section basket du club a tenté de faire venir le meneur français Thomas Heurtel avant de faire volte-face au dernier moment alors que le joueur était déjà arrivé en Espagne en provenance de Chine. Et les groupes en veulent aux dirigeants d’avoir pensé à faire revenir Heurtel, déjà passé par le Barça à l’époque et qui avait quitté le club pour filer… au Real Madrid. Autre point évoqué et regretté : une énorme commission (50 millions d’euros) donnée à l’agent Darren Dein dans le renouvellement du contrat avec Nike…

Ça fait beaucoup, effectivement, mais il en faudra sans doute un peu plus que ça pour imaginer Laporta partir de lui-même.

