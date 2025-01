José Mourinho avoue avoir regretté son départ du Real Madrid en 2013

Mieux vaut des remords que des regrets.

Dix ans après avoir quitté le Real Madrid pour un retour à Chelsea, José Mourinho admet lors d’un entretien donné au Corriere dello Sport qu’être parti de la capitale espagnole en 2013 reste l’un de ses plus grands regrets.

Celui qui a dit non à Florentino Pérez

« Dire non à Florentino (Pérez) reste l’un de mes plus grands regrets. Il m’a dit : “Mou, ne pars pas maintenant, tu as fait le plus difficile et le meilleur arrive” », raconte le technicien portugais. Mais après trois saisons intenses, marquées par une Liga remportée en 2012 et deux demi-finales de Ligue des champions, Mourinho a préféré rentrer à Londres pour retrouver ses Blues.

Depuis, le Special One a multiplié les aventures entre Manchester United, Tottenham, la Roma et, depuis 2023, Fenerbahçe, où il occupe la deuxième place du championnat turc derrière Galatasaray.

La saison suivante, Carlo Ancelotti offrait au Real Madrid sa fameuse decima.

