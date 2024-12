Des nouvelles du Special One ?

José Mourinho, égal à lui-même, a offert un show en conférence de presse après la cinquième victoire consécutive de Fenerbahçe (3-1 contre Gaziantep) en championnat, rapporte Goal. Actuellement deuxième de la Süper Lig, l’entraîneur portugais a pointé du doigt la pression exercée par les médias locaux : « Ils cherchent encore à m’abattre. Donnez-moi un peu de crédit. »

Solidaire avec Van Bronckhorst

Malgré cette belle série de victoires, Mourinho ne semble pas prêt à savourer. Agacé par les critiques, il n’a pas hésité à citer le cas de Giovanni van Bronckhorst, fraîchement débarqué par Beşiktaş après une mauvaise passe. « Ne cherchez pas à me faire ce que vous avez fait à Giovanni van Bronckhorst. Je ne connais aucun entraîneur capable de réaliser des miracles en trois, quatre ou cinq mois. Pour moi, il faisait un excellent travail. »

Le Special One ne s’est pas arrêté là : « Les résultats récents n’étaient pas les meilleurs, mais il existe cette culture qui va à l’encontre de la stabilité. Les clubs et les joueurs, pour évoluer, ont aussi besoin de stabilité chez leurs entraîneurs et dans leur philosophie. Alors laissez-moi tranquille, laissez-moi travailler en paix. » L’entraîneur portugais réclame du temps, de l’espace et de la sérénité. Le prochain défi pour Mourinho est le derby tant attendu contre Beşiktaş, prévu samedi.

En Turquie, on ne dit pas « tête de Turc » mais « tête de Portugais ».

