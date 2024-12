Coupe de France : quand un gardien s’allume une cigarette à la mi-temps

Tout comme Szczesny.

Opposé au club de l’Entente Feignies-Aulnoye (N2) lors de 8e tour de la Coupe de France ce dimanche, le gardien de but de Gallia-Lucciana (N3) a eu une bien drôle de manière de s’occuper alors que l’arbitre renvoyait tout le monde au vestiaire, à la mi-temps d’un match finalement remporté par l’Entente (1-0). Alors que ses coéquipiers regagnaient le vestiaire pour y recevoir les consignes du staff, Florent Menozzi (45 ans) s’est tout simplement allumé une cigarette au bord du terrain selon la Voix des Sports, profitant d’une pause clope semble-t-il bien méritée dans le plus grand des calmes.

Feignies-Aulnoye qualifié en 32es de finale

Si les méthodes loufoques de l’un des plus vieux joueurs en activité de l’Hexagone n’a pas permis au club corse de l’emporter, le gardien de but aura néanmoins été l’auteur de sacrées parades en deuxième mi-temps, retardant l’échéance d’un but local finalement survenu au bout du temps additionnel, la faute au CSC de l’un des défenseurs corses. Feignies-Aulnoye sera donc au rendez-vous du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France (pour la troisième fois en quatre ans), prévu ce lundi soir à 19h.

L’histoire ne dit pas si Menozzi a tenté de la rouler avec ses gants.

