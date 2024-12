Le point sur le tirage au sort à venir des 32es de finale de la Coupe de France

Les gros entrent en piste.

Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, prévu ce lundi soir au Parc des Princes (19h), sera marqué par l’entrée en lice tant attendue des écuries de Ligue 1, et notamment du Paris Saint-Germain, tenant du titre. Parmi les 64 équipes engagées, qui s’affronteront les 21 et 22 décembre prochains, on retrouve les 18 clubs de Ligue 1 donc, ainsi que 13 clubs de Ligue 2, 7 clubs de National 1, 10 clubs de N2 (dont Bordeaux), 11 clubs de N3 ainsi que 6 clubs de Régional 1.

Seuls cinq clubs de Ligue 2 manquent à l’appel, suite à l’élimination du Paris FC, Rodez, Ajaccio, Pau et du Red Star lors des tours précédents. Le tirage au sort des 32es de finale sera l’occasion de prendre des nouvelles de plusieurs personnalités étiquetées PSG, puisque Javier Pastore, Elohim Prandi ainsi que Griedge Mbock ont été invités à participer au dépouillement des affiches. La finale de la Coupe de France se tiendra le 24 mai prochain à Saint-Denis, au Stade de France.

À moins qu’on puisse la délocaliser à Saint-Denis de la Réunion (R1) en cas de qualification en finale.

