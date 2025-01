Derby ou pas, il y a des limites.

L’ambiance électrique du derby entre Nice et Marseille, disputé ce dimanche soir sur la Côte d’Azur, a donné de bien mauvaises idées aux Ultras Populaire Sud (ex-Brigade Sud Nice, dissoute en 2010). Avant le coup d’envoi de la rencontre, un tifo déployé sur tout le virage dévoilait le message : « Le soleil se couche à Nice… Que la chasse aux rats commence ! »

Des chants jugés homophobes

Les mots ne sont ici pas choisis au hasard, « rat » étant un terme péjoratif et discriminant – pour ne pas dire plus – régulièrement employé dans plusieurs tribunes de Ligue 1 – et notamment à Nice – pour désigner Marseille et ses habitants. On notera aussi la drôle de police d’écriture. En outre, la partie a été interrompue au cours de la première période pour inviter ces mêmes ultras à stopper certains de leurs chants, jugés injurieux et notamment homophobes. Neal Maupay, formé à Nice et aujourd’hui joueur marseillais, en a notamment pris pour son grade…

Voilà qui ne va pas rendre service à la réputation des supporters du Gym.

