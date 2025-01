La ministre des sports réagit aux banderoles racistes des supporters niçois

L’affaire est arrivée jusqu’aux oreilles de la ministre des sports.

Au lendemain du scandale des chants et banderoles racistes, sexistes et homophobes lors du match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, Marie Barsacq a elle aussi pris la parole pour réagir auprès de RMC Sport pour dénoncer une « minorité bruyante » selon ses mots.

« Ce que nous avons vu et entendu à l’Allianz Riviera lors du match OGC Nice-OM est intolérable. Dans les stades de foot comme ailleurs, je veux rappeler que les chants et les actes homophobes, discriminatoires et racistes sont des délits », a-t-elle déclaré.

Le patron de la LFP va rencontrer la ministre

La ministre des sports, qui rencontrera Vincent Labrune mardi, n’est pas la première personnalité politique à avoir publiquement condamné les agissements des supporters niçois. Après la rencontre, Benoît Payan, le maire de Marseille, a demandé à la Ligue de football professionnel « de ne pas laisser passer » ces propos racistes dans un tweet dimanche soir.

Ce lundi, c’est directement l’Olympique de Marseille qui s’est fendu d’un communiqué pour dénoncer « le caractère raciste et injurieux de ces banderoles », quelques heures après un communiqué de la LFP. La Ligue a en effet annoncé que ces débordements seraient examinés ce mercredi par la commission de discipline.

On attend maintenant des sanctions.

L’OM communique sur les banderoles niçoises