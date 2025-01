Les chiffres hallucinants du passage de Neymar à Al-Hilal

Le retour de Neymar à Santos aurait pu être un moment émouvant. Pourtant, il passe presque inaperçu, tant la fin de carrière du Brésilien semble anecdotique. Ce qui l’est beaucoup moins, ce sont les sommes astronomiques qu’il a engrangées en seulement 18 mois en Arabie saoudite.

Un transfert lucratif pour le PSG et Neymar

Arrivé à Al-Hilal à l’été 2023, Neymar a permis au PSG d’encaisser un transfert de 90 millions d’euros – joli coup pour le club de la capitale, en effet -. Côté salaire, le club saoudien lui a proposé à l’époque un contrat à hauteur de 100 millions d’euros par an. En une saison et demie, cela représente déjà 150 millions d’euros de revenus pour le joueur.

Mais ce n’est pas tout : selon Marca, la rupture de son contrat a entraîné un chèque supplémentaire de 62 millions d’euros. En cumulant salaires et indemnités de départ, Neymar aurait donc empoché au moins 212 millions d’euros pendant son passage dans la Saudi Pro League. Sans compter les diverses primes et contrats de communication liés à son image

Un bilan sportif discret

Sur le terrain, les chiffres aussi donnent le tournis. Victime de blessures à répétition, Neymar n’a disputé que 428 minutes de jeu en sept matchs sous le maillot bleu. Il n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes décisives. Un ratio impressionnant mais ce qui est rare est cher, comme on dit…

