Officiel : Neymar quitte le PSG pour Al-Hilal !

Du Qatar à l’Arabie saoudite.

Six ans après son arrivée en fanfare à l’été 2017, qui avait fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire (222 millions d’euros), Neymar quitte pour de bon le Paris Saint-Germain. Son départ a été officialisé ce mardi par le club de la capitale, qui a accepté de laisser partir le Brésilien vers le Moyen-Orient et le club d’Al-Hilal. Dans l’affaire, Paname récupèrerait tout de même entre 90 et 100 millions d’euros bonus inclus (selon L’Équipe et Le Parisien), en même temps qu’il obtient un début de paix sociale tant la fin de l’histoire entre les deux parties a été compliquée. C’est de très loin la plus grosse vente de l’histoire du club. Le joueur se serait engagé pour deux ans, avec un salaire proche des 100 briques par an selon le journal d’Île-de-France. Pour son annonce sur les réseaux sociaux, le club saoudien s’est offert une vraie séquence cinématographique. En attendant une cérémonie de présentation qui s’annonce grandiose.

C’est le joueur lui-même qui aurait demandé à partir depuis plusieurs jours, manifestement toujours marqué par l’épisode des supporters qui étaient venus jusqu’à son domicile pour l’insulter et quémander son départ en mai dernier. Autre point qui a potentiellement pu entrer dans la balance : d’après L’Équipe, Kylian Mbappé aurait fait comprendre depuis un an à sa direction qu’il n’y avait pas de place pour les deux joueurs dans l’effectif parisien, et les dirigeants auraient vraisemblablement fini par aller dans le sens du Français. De son côté, Neymar aurait certes bien voulu retourner à Barcelone, où il continue de se rendre fréquemment, mais la situation financière compliquée du Barça rendait l’opération impossible, d’autant que Paris ne souhaitait pas brader son joueur.

En regardant dans le rétroviseur, Neymar a bien rempli son armoire à trophées en venant à Paris (cinq championnats, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue notamment, ainsi que le trophée du meilleur joueur du championnat en 2018) mais aura échoué dans sa mission : ramener au club la Ligue des champions qu’il attend tant. Pire encore : on se souviendra malheureusement de ses absences à répétition dans les échéances les plus importantes de C1, lui qui était encore forfait lors du huitième retour face au Bayern la saison passée. Il aura peut-être l’occasion de la remporter à nouveau un jour (après l’avoir déjà gagné en 2015 avec le Barça) puisque toujours selon L’Équipe, Neymar envisagerait déjà de revenir en Europe à la fin de son aventure en Arabie saoudite.

Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal. En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club. Le Paris Saint-Germain remercie @neymarjr, une légende du Club. ❤️💙#ObrigadoNey — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2023

En attendant, c’est avec Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Rúben Neves et son compatriote Malcom que Neymar évoluera cette saison.