Mbappé : « Je ne suis personne encore au Real Madrid »

Kylian Mbappé a donné sa première conférence de presse dans la peau d’un joueur du Real Madrid, après avoir été présenté ce mardi matin au public du stade Santiago Bernabéu, rempli par 80 000 personnes pour l’occasion. « C’était un rêve d’enfant. C’est un honneur et un privilège de faire partie du club. C’est un jour incroyable, fantastique, bien meilleur que ce que j’ai pu imaginer avant », a commencé le Kyks en espagnol, langue qu’il a commencée à apprendre « au collège », avant de développer sur le fait qu’il suivait Zinédine Zidane et « tous les matchs » de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, club où il ressent le « poids de l’histoire ». « J’ai eu la chance de jouer dans des grands clubs avant, comme Monaco, qui est un excellent club formateur, le PSG qui est un des plus grands clubs du monde, et maintenant je suis dans le plus grand club du monde. Je suis content d’avoir une progression linéaire dans ma carrière », a-t-il poursuivi.

Avec une petite maquette en miniature du stade Santiago Bernabéu, un cadeau de sa famille lorsqu’il avait huit ans, l’ancien du PSG, convaincu que le Real Madrid était la « seule solution » pour changer de club, s’est épanché pendant 45 minutes sur sa nouvelle équipe, devant une centaine de journalistes. « C’est un rêve d’enfant de pouvoir être un joueur du Real. Aujourd’hui, c’est la réalité. Je suis un joueur de cette équipe. Et un rêve n’a pas de prix. C’est une grande satisfaction, un accomplissement pour moi et ma famille, pour tous les efforts qu’on a faits pour venir ici. Je veux désormais penser au présent et à l’avenir. […] Je suis comme un enfant. Depuis tout petit, je savais que mon destin était de jouer au Real Madrid. »

Je me sens le plus à l’aise là ou l’entraîneur le demande, Je peux jouer à gauche, au centre ou à droite. A Paris, j’ai joué aux trois postes, à Monaco aussi. Kylian Mbappé, loin du Pivot gang

L’attaquant, qui jouera entre autres aux côtés de Vinícius Júnior, Jude Bellingham et Rodrygo, a également abordé le volet sportif : « Je me sens le plus à l’aise là ou l’entraîneur le demande, Je peux jouer à gauche, au centre ou à droite. A Paris, j’ai joué aux trois postes, à Monaco aussi. […] Je viens avec de l’humilité car j’arrive dans le meilleur club de l’Histoire, mais je viens aussi avec de l’ambition, qui est l’autre valeur du club. Je ne pense pas au passé, je veux seulement penser au présent et profiter de ce moment. […] J’ai envie de jouer avec tous les joueurs du Real Madrid. Quand on joue au Real, on ne joue qu’avec des joueurs incroyables. […] J’ai une ambition, je veux gagner, la priorité maintenant est de bien débuter la saison. Je veux m’adapter le plus tôt possible pour l’équipe, dans le terrain. […] Je ne suis personne encore au Real. »

Kylian Mbappé a enfilé le numéro 9, laissé vacant depuis le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite l’été dernier : « On a Modrić, je suis fier d’être à côté de lui dans le vestiaire, avec le numéro 9. Et le numéro 10, ce n’est pas important, je ne vois pas ce que j’ai derrière le maillot, je vois le but qu’il y a devant. Je pourrais jouer avec n’importe quel maillot. »

Rendez-vous demain pour la conférence de presse des vacances de Kylian Mbappé à Ibiza.

