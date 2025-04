Yossi Benayoun visé par une attaque à la grenade en Israël

Frayeur.

Dimanche soir vers 23 heures, Yossi Benayoun, ancien joueur de Liverpool, Chelsea et Arsenal, a été la cible d’une attaque à son domicile près de Tel Aviv, selon les médias israéliens. Un individu à moto a lancé une grenade devant sa porte avant de prendre la fuite. L’explosion a causé un incendie dans la maison où le meilleur buteur de l’histoire d’Israël, 44 ans, se trouvait avec sa famille, mais heureusement, personne n’a été blessé.

L’acte criminel privilégié

Les pompiers et la police sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu. Une enquête a été ouverte, et les autorités privilégient l’hypothèse d’un acte criminel plutôt que terroriste. Le recordman du nombre de sélections avec Israël (102) est convaincu que la grenade n’était pas destinée à sa maison, estimant avoir été pris pour cible par erreur. « Je n’ai aucun doute que la grenade n’était pas dirigée vers ma maison, a-t-il réagi dans le Sun. Au début, j’ai cru à l’explosion d’une bouteille de gaz, et nous avons appelé les pompiers. Ce n’est que lorsque la police est arrivée à la maison et a trouvé les restes d’une grenade que nous avons compris ce qui s’était réellement passé. » Une enquête a été ouverte par la police sur cet incident.

Mais plus de peur que de mal.

Décimée, la Belgique se laisse surprendre par Israël