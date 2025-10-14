L’Italie écrase Israël

Dominatrice, l’Italie a balayé la sélection israélienne (3-0) et s’est assuré une place en barrages. Un succès mérité et rassurant pour la troupe de Gennaro Gattuso, qui enchaîne un cinquième succès de rang, condamnant par la même occasion les espoirs israéliens de Mondial.

Italie 3-0 Israël

Buts : Retegui (45e+2, 74e) et Mancini (90e+3)

Un mois et six jours après le feu d’artifice de Debrecen, remporté par la Squadra Azzurra, Israël retrouvait l’Italie à Udine dans un climat quelque peu tendu. Bien plus sereine que le mois dernier et emmenée par un Mateo Retegui en grande forme, l’Italie a roulé sur son adversaire israélien (3-0), et reste sur les talons de la Norvège, leader du groupe I, tandis que son adversaire du jour dit définitivement adieu au Mondial américain. Un succès net et sans bavure, qui assure au minimum une place en barrage aux Italiens.

Les hommes de Gennaro Gattuso se montrent rapidement à leur avantage, et combinent savamment à l’approche de la surface israélienne, mais le bombazo d’Andrea Cambiaso, consécutif à un triple une-deux, manque le cadre de peu (10e). Pas vraiment dérangé par la pression italienne, Israël répond en contre-attaque. Une première fois lorsqu’Anan Khalaili met Riccardo Calafiori à terre sur un duel aérien, avant de s’enfuir sur l’aile et de servir en retrait Oscar Gloukh, dont la frappe limpide manque le cadre de justesse (18e). Nouvelle alerte dix minutes plus tard, lorsque Tai Baribo s’enfonce dans la défense italienne, et décale Manor Salomon, dont la lourde frappe est miraculeusement déviée par Gianluigi Donnarumma (28e).

Coup de latte, Gigi et Retegui

La chance des visiteurs est passée, et une nouvelle combinaison italienne savoureuse prend de vitesse les Bleu et Blanc, dont Matan Baltaxa, auteur d’un coup de latte dans la surface sur le mollet de Matteo Retegui. L’avant-centre d’Al-Qadsiah se charge d’exécuter la sentence, en force, juste avant le retour aux vestiaires (1-0, 45e+2). La seconde période ne reprend malheureusement pas sur les mêmes bases que le mois dernier, et Dan Biton peut s’écrouler dans la surface sur une poussette de Tonali, Clément Turpin ne bronche pas (48e). Israël n’abdique pas pour autant, et il faut même une nouvelle parade de grande classe de Gigio Donnarumma, qui se couche promptement sur une tentative de Gloukh à l’entrée de la surface (59e).

💫 FRAPPE EXCEPTIONNELLE DE MATEO RETEGUI, qui nettoie la lucarne ! Le direct : https://t.co/icnqogyDWR pic.twitter.com/CTyfqwuh7f — L’Équipe (@lequipe) October 14, 2025

Histoire d’éviter tout stress inutile, Mateo Retegui prend alors à nouveau les choses en main : sur une récupération haute dans les pieds de Stav Turiel, tout juste entré en jeu, l’avant-centre envoie une puissante frappe enroulée nettoyer la lucarne d’Omri Glazer (2-0, 74e). Une inspiration judicieuse, en témoigne Manor Salomon, qui ne passe pas loin de réduire le score cinq minutes plus tard, mais ne redresse pas assez sa frappe après avoir enrhumé Donnarumma de la semelle (79e). Profitant d’une relance catastrophique de Glazer, Retegui, encore lui, croit offrir une passe décisive à Esposito, mais le gardien se rattrape in extremis, et s’en sort avec un tacle de son coéquipier Baltaxa dans les bijoux de famille (84e). La fin de match est à sens unique, et si Calafiori est privé du but du KO par un sauvetage sur la ligne, le corner qui suit est dévié victorieusement par Gianluca Mancini (3-0, 90e+3). L’Italie était meilleure, et peut toujours rêver de l’Amérique.

Italie (4-3-3) : Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco – Barella, Locatelli (Cristante, 86e), Tonali (Piccoli, 90e+3) – Cambiaso (Spinazzola, 85e), Retegui (Cambiaghi, 90e+2), Raspadori (Esposito, 46e). Sélectionneur : Gennaro Gattuso.

Israël (4-3-3) : Glazer – Dasa (Mizrahi, 89e), Baltaxa, Blorian, Revivo – Peretz (Abu Fani, 75e), Gloukh, Khalaili (Turiel, 72e)- Biton, Baribo (Turgeman, 72e), Solomon (Shua, 89e). Sélectionneur : Ran Ben Shimon.

