L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine

Les actions se multiplient.

Les supporters italiens ayant fait le déplacement au Nagyerdei Stadion de Debrecen en Hongrie ont mené plusieurs actions avant le coup d’envoi de la rencontre entre Israël et l’Italie pour dénoncer les exactions israéliennes dans la bande de Gaza.

L’hymne israélien boudé et des pancartes « Stop » dégainées

Alors que les tensions autour de la réception d’Israël à Udine prévue le 14 octobre prochain pour le compte de la 8e journée des qualifications continuent d’agiter la péninsule, le premier acte organisé en Hongrie a également été le théâtre d’actions menées par les tifosis italiens. Les suiveurs de la Nazionale se sont ainsi tournés lorsque l’hymne israélien a retenti, puis ont sorti des pancartes où le mot « STOP » était inscrit.

Les Italiens se sont finalement imposés 5 à 4.

Gattuso corrige ses propos concernant Israël