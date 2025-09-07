Gattuso corrige ses propos concernant Israël

Rétropédalage.

À la veille d’un match des qualifications pour la Coupe du monde face à Israël, Gennaro Gattuso est revenu en conférence de presse sur des propos qu’il avait tenus après le succès prometteur contre l’Estonie (5-0). L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille avait déclaré être « désolé d’affronter Israël », créant instantanément une polémique.

« Cela fait mal de voir ce qu’il se passe »

« Je suis désolé d’avoir Israël dans notre groupe, car c’est une équipe qui joue bien et qui peut nous poser des problèmes. Pour le reste, nous le savons tous : cela fait mal de voir ce qui se passe, des personnes et des enfants qui perdent la vie, je ne veux pas en dire plus », a précisé l’ancien milieu de terrain ce dimanche. En raison du contexte, cette rencontre importante du groupe I est délocalisée à Debrecen (Hongrie). Avant la sixième journée, la Squadra Azzurra, qui n’a pas participé aux deux dernières éditions de la Coupe du monde, est 3ᵉ avec six points, soit six de moins que la Norvège, qui l’a battue début juin (3-0). De son côté, Israël, qui reste sur trois victoires consécutives, occupe la 2ᵉ place avec neuf points.

Ça promet.

