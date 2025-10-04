Mondial 2026 : Italie-Israël menacé ?

L’Italie pourrait louper la Coupe du monde pour la troisième fois de suite… pas seulement à cause de ses résultats sportifs.

S’il est quasiment déjà admis que la Norvège d’Erling Haaland terminera première du groupe I des qualifications pour le Mondial 2026 après un sans-faute et déjà 24 buts marqués en cinq rencontres, la bataille fait rage entre l’Italie et Israël pour accrocher la deuxième place synonyme de barrages. Après l’épique victoire italienne à l’aller, la Nazionale, deuxième avec un match en moins, doit recevoir à Udine l’équipe de l’État Hébreu le 14 octobre prochain.

Une rencontre sous tension puisque de nombreuses manifestations se déroulent actuellement un peu partout en Italie en soutien à Gaza. Et cela tombe sous le sens que cette rencontre sportive entre les deux pays sur le sol italien n’est pas bien perçue. Les élus, eux, sont pour le moins embarrassés. Alberto De Toni, le maire d’Udine, a rappelé de son côté que son équipe municipale « n’a pas l’autorité pour annuler (cette rencontre), puisque cela concerne l’UEFA, la Fédération italienne et l’Udinese, qui a mis le stade à disposition. Mais je considère ce match inopportun. J’espère qu’il sera au moins reporté. » Gabriele Gravina, actuel président de la FIGC – la Fédération italienne de football -, rappelle lui de son côté avec un regard beaucoup moins porté sur l’humanitaire que « ne pas jouer signifie ne pas aller au Mondial et cela doit être dit clairement. »

Pour rappel, lors du Israël-Italie (4-5) de septembre dernier en Hongrie, les quelques centaines de tifosi italiens qui avaient fait le déplacement avaient tourné le dos au match lors de l’hymne israëlien puis déployé des feuilles avec le panneau « Stop ». Sur le terrain, les joueurs de Ran Ben Shimon s’étaient plaints après le match d’avoir été insulté toute la rencontre par ceux de Gennaro Gattuso. L’ancien milieu du Milan, lui, avait d’ailleurs posé son propre diagnostic en conférence de presse à la veille du match aller entre les deux équipes sur le drame humain en cours : « Je suis un homme de paix et ça me fait mal de voir des civils et des enfants touchés. Mais Israël est dans notre groupe et nous devons jouer. La FIGC travaille pour garantir une sécurité parfaite. »

L’action symbolique des supporters italiens pour dénoncer le génocide en Palestine