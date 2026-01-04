Une supportrice sénégalaise est morte avant Sénégal-Soudan

La CAN est frappée par un drame. Une supportrice du Sénégal a en effet perdu la vie dans un accident de la route ce samedi, en amont du huitième de finale des Lions de la Teranga face au Soudan. Une tragédie survenue entre Rabat et Kénitra, alors que la jeune femme se rendait à Tanger pour encourager les partenaires de Sadio Mané. « En cette douloureuse circonstance, la Fédération sénégalaise de football adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais », a écrit ladite Fédération dans un communiqué.

Communiqué de la FSF suite au rappel à Dieu de Aida Faye Samb, supportrice des Lions du Sénégal ! Que son âme repose en paix. 🕊️🙏 pic.twitter.com/bJLKvJBRfP — FSF (@Fsfofficielle) January 4, 2026

Qualifiés pour les quarts de finale du tournoi, les Sénégalais défieront le Mali ce vendredi, toujours au stade Ibn-Batouta de Tanger.

Record pour Ibrahim Mbaye