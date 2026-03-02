Ce carton rouge que personne n’a vu pendant l’Olympico

Et encore bon anniversaire ! Alors qu’il a fêté ses 50 ans il y a 10 jours, Matthieu Louis-Jean a reçu un cadeau un peu spécial après le coup de sifflet de l’Olympico : un carton rouge ! Mécontent de certaines décisions du corps arbitral en fin de rencontre, le directeur technique de l’OL s’est emporté envers Jérôme Brisard dans les travées du Vélodrome.

Trop véhément aux yeux de ce dernier, Louis-Jean a donc écopé d’un carton rouge, qui lui vaudra une nouvelle convocation devant la commission de discipline.

Un habitué des critiques envers l’arbitrage

On ne peut pas vraiment dire que le directeur technique lyonnais en soit à son coup d’essai. L’an dernier, après un derby chaud bouillant et houleux face à Saint-Étienne, il avait vivement critiqué l’arbitrage de François Letexier, et déjà hérité d’un match de suspension et d’un match avec sursis. Sursis révoqué et complété d’un deuxième match de suspension en novembre dernier, suite à des déclarations incendiaires sur Benoît Bastien après la réception du PSG.

Déjà en début de saison, il était venu devant les médias faire part de sa colère après une erreur d’arbitrage à Rennes et un désormais célèbre « ça glisse ». Avec un tel passif, il ne devrait normalement pas sortir indemne de son prochain passage devant la commission de discipline de la LFP. Deux ou trois matchs vous pensez ?

