Saint-Étienne s’offre le derby le plus long

Après un match interminable, puisqu’interrompu après l’agression de l’arbitre assistant, l’AS Saint-Étienne et Lucas Stassin ont fait plonger Geoffroy-Guichard dans la folie et son voisin lyonnais dans la déprime. Bref, on se souviendra de ce derby.

Saint-Étienne 2-1 Lyon

Buts : Stassin (10e et 66e) pour les Verts // Tessmann (76e) pour les Gones

Parce qu’il convient de tout mettre de côté, semaine européenne comme lutte pour le maintien, pour reprendre le fil d’une histoire régionale, un derby est toujours un match hors du temps. Mais le 126e du nom entre Saint-Étienne et Lyon le sera d’autant plus. Déjà parce que 2h40 séparent le coup d’envoi du coup de sifflet final, la faute à une longue interruption à la suite de l’agression de l’arbitre assistant, qui a reçu un projectile sur la tête à l’orée de la mi-temps. Mais aussi parce que, le temps où le ballon primait, c’est une bagarre incroyable entre voisins qui a été proposée. Bagarre qui n’aurait été rien sans la grande partition jouée par l’ASSE et son buteur fétiche Lucas Stassin, auteur d’un doublé. Le Belge succède à Robert Berić, dernier attaquant à avoir offert une victoire dans le derby. C’était en octobre 2019, une autre époque.

Le corps arbitral dans le viseur

20h55. Le Chaudron jusqu’ici fumant entre en ébullition. Dix minutes de cuisson pour voir Lucas Stassin reprendre des bouclettes un bon centre de Léo Pétrot et glisser le ballon entre les jambes de Rémy Descamps (1-0), et Saint-Étienne confirmer son démarrage en roue arrière. Alexandre Lacazette, lui, fulmine et intime à l’adjoint Jorge Maciel, relais de Paulo Fonseca au bord du terrain, de réagir tactiquement. Et pour cause, les Lyonnais se font bousiller leur pressing et leurs sorties de balle par des Verts animés par l’honneur et la fierté.

Un allant qui fera deux victimes. Un : Corentin Tolisso. Déjà bien chatouillé par Denis Appiah pendant 23 minutes, le milieu rhodanien sent les crampons de Stassin s’enfoncer dans sa cheville. Ce geste non maîtrisé, qui s’explique sûrement par l’euphorie ambiante et l’adrénaline d’un 10e but cette année, vaut d’abord à l’attaquant belge un carton rouge, requalifié en jaune par M. Letexier après consultation de la VAR. VAR qui ne pourra rien pour l’état de santé de Tolisso, évacué sur civière et remplacé par Paul Akouokou… Deux : Mehdi Rahmouni. Au moment où Abner Vinícius s’apprête à effectuer une touche, l’arbitre assistant paie l’enthousiasme la bêtise d’un spectateur de la tribune Henri-Point, dont la pièce de monnaie termine sur le crâne de l’officiel.

❌ | Le match est suspendu juste avant la mi-temps. L’arbitre assistant a reçu un projectile. Suivez le match ici 👉 https://t.co/Kr7oqVrs1D#ASSEOL pic.twitter.com/Rag4iHUW5k — DAZN France (@DAZN_FR) April 20, 2025

À la 44e minute et 45 secondes, tout le monde retourne au vestiaire. L’agression est d’autant plus idiote que les Stéphanois géraient bien leur affaire. Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin s’étaient offert deux occasions de break, tous deux frustrés par Descamps. Au lieu de ça, 45 minutes de perdues, laissant les joueurs se refroidir, les équipes de DAZN meubler difficilement, l’arbitre se soigner à coups de Doliprane et le délégué annoncer en salle de presse la reprise du match. D’abord pour 15 secondes et 4 minutes de temps additionnel, puis pour la seconde période.

Une statue pour Lucas Stassin

À la reprise, l’OL retape son milieu avec les entrées de Maitland-Niles et Thiago Almada à la place de Jordan Veretout et Paul Akouokou (quelle soirée pour lui…), retrouvant ainsi quelques couleurs. Côté Sainté, pas de changement, entrain compris. La preuve par un avec Davitashvili, qui chauffe Descamps en tentant de loin un coup franc puis en déboulant sur le côté quand tout le monde pensait le ballon sorti. Par deux avec Pierre Ekwah dont le missile des 25 mètres attrape la transversale puis les omoplates du remplaçant de Lucas Perri. Et surtout par trois avec une frappe insolente de Lucas Stassin pour doucher le rival (2-0, 66e). Pas mal pour un type qui aurait pu finir son match deux heures plus tôt.

Sonnés, les Lyonnais n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ashley Maitland-Niles touche le poteau, avant que Tanner Tessman ne réduise l’écart du droit, après un petit numéro à l’entrée de la surface (2-1, 76e). Une réaction d’orgueil, mais qui ne sera pas suffisante pour gommer cette semaine pourrie, qui a donc vu les guys de John Textor se faire sortir de Ligue Europa et perdre du terrain dans la course à l’Europe (6e à 2 points de Lille, 4e), au terme de deux soirées aussi interminables qu’impitoyables. Des préoccupations bien éloignées des Stéphanois, 17es mais revenus à hauteur du Havre, barragiste, et à 3 points d’Angers, 15e. Les hommes de Horneland ont peut-être sauvé leur saison, en un match. Et quel match.

ASSE (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Bernauer, Nadé, Pétrot – Moueffek (Mouton, 73e), Ekwah, Tardieu – Cardona (Old, 73e), Stassin (Sissoko, 89e), Davitashvili (Adelhamid, 89e). Entraîneur : Eirik Horneland.

OL (4-4-2) : Descamps – Kumbedi (Fofana, 63e), Ćaleta-Car, Niakhaté, Abner – Cherki (Mata, 90e), Tessman, Veretout (Maitland-Niles, 46e), Tolisso (Akouokou, 28e, puis Almada, 46e) – Lacazette, Mikautadze. Entraîneur : Paulo Fonseca.

La DTA pointe les erreurs de Letexier et de la VAR