Selon la FFF, Anthony Rouault aurait dû être exclu contre l’OL

La première grosse polémique arbitrale de la saison ?

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, Rennais et Lyonnais ont offert un sacré spectacle (3-1), plein de suspense. Comme il n’y avait pas de raisons que les arbitres de la rencontre soient exclus, ils ont décidé de participer à la fête avec plusieurs décisions discutables et discutées : un carton rouge pour Tyler Morton, une grosse semelle d’Anthony Rouault non sanctionnée, un très long appel à la vidéo pour valider l’égalisation bretonne par l’intermédiaire de ce même défenseur…

« Une faute grossière »

Selon la Direction de l’arbitrage de la FFF, l’ancien Toulousain aurait dû également être expulsé après son geste mal maîtrisé sur Khalis Merah. « [La] semelle vient directement affecter la face externe du mollet droit du joueur lyonnais, avec une intensité qui se déplace ensuite sur le haut de la cheville de ce dernier. Ce geste sanctionnable met clairement en danger l’intégrité physique de la victime. En conséquence, le joueur fautif aurait dû être exclu pour s’être rendu coupable d’une faute grossière et l’intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage était attendue », souligne le communiqué de l’instance. Dans le même temps, celle-ci ne remet pas en cause la sanction contre Morton.

En zone mixte, le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, avait fustigé l’absence d’intervention de la VAR sur le geste d’Anthony Rouault, survenu à la 18e minute. Or, une vidéo publiée par la Fédé montre Stéphanie Frappart, à la vidéo dimanche soir, analyser la situation et ne pas rappeler Ruddy Buquet, arbitre central, estimant que la semelle n’est pas dangereuse. « Pour moi, c’est bon. C’est haut, mais ça ne reste pas, ça glisse », explique-t-elle.

« J’ai glissé, chef », se serait exclamé Rouault.

Matthieu Louis-Jean s’interroge sur la VAR après Rennes-OL

