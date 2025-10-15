Hans Hateboer devrait être prêté à Lyon

Histoire d’assurer ses arrières ?

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique lyonnais et le Stade rennais se seraient mis d’accord pour le prêt gratuit du défenseur Hans Hateboer. Le club rhodanien prendrait en charge l’intégralité du salaire du Néerlandais de 31 ans, qui n’est apparu que 21 minutes cette saison et n’a disputé en tout que 29 rencontres avec le SRFC sans jamais convaincre. L’ancien défenseur de l’Atalanta est polyvalent puisqu’il peut jouer dans l’axe mais aussi comme latéral droit.

Pas qualifié pour le déplacement à Nice

Si rien n’a été officialisé, Hateboer, sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2026, ne figure pas dans la liste des qualifiés pour le match des Gones à Nice ce week-end. Même si la fenêtre des transferts est close, les clubs français peuvent recruter un élément supplémentaire, un joker, à condition que ce dernier évolue en France. Toutes les conditions sont réunies ici.

Comme ça, tout le monde est content.

