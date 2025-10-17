S’abonner au mag
Diego Costa envoie une ex-joueuse de Chelsea dans le décor à l’entraînement

Il ne changera jamais.

On avait quitté Diego Costa, samedi dernier, tête contre tête avec Martin Škrtel dans un match de charité à Stamford Bridge. L’ancien attaquant de Chelsea montre que même à 37 ans, en amical, il reste fidèle à sa réputation. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour avoir une nouvelle preuve.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit l’attaquant espagnol mettre un tampon appuyé à Gemma Davison, ancienne joueuse emblématique des Blues, durant un entraînement en amont de la rencontre de charité.

Une scène qui a fait sourire John Terry, présent lors de la séance : « Diego s’en fout totalement, le ballon descend le long du couloir, Gem le protège un peu, puis il arrive en courant et il la bouscule. » Un duel qui n’a pas agacé Davison, bien au contraire. L’internationale anglaise s’est immédiatement relevée, et les deux légendes se sont enlacées avec un grand sourire.

Vivement les retrouvailles avec Luis Suarez.

Diego Costa et Martin Škrtel s’embrouillent en plein match de charité à Stamford Bridge

