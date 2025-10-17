S’abonner au mag
Claude Le Roy n’a pas tiré un trait sur sa carrière d’entraîneur

Claude Le Roy n&rsquo;a pas tiré un trait sur sa carrière d&rsquo;entraîneur

Il n’est pas fatigué.

Claude Le Roy n’a pas dit stop. Interrogé pas So Foot, à l’occasion de la 4000e de L’Équipe du soir, sur ses meilleurs souvenirs en tant qu’entraîneur, le « sorcier blanc » confie qu’il aurait presque envie de répondre… « le prochain ! » .

Claude Albus Dumbledore Le Roy

Après avoir quitté le Togo suite à la maladie soudaine de sa femme, Le Roy n’a jamais officiellement mis fin à sa carrière de sélectionneur.  « J’ai jamais véritablement annoncé que j’arrêtais », glisse-t-il, entre lucidité et humour, laissant planer le doute sur une retraite qui n’en est pas vraiment une.

À bientôt 77 ans, l’ancien coach de nombreuses sélections africaines n’a rien perdu de son envie de transmettre. « Bien évidement l’âge s’aggravant d’année en année, je vais être confronté à des réalité physiologiques. Mais j’aurais presque envie encore de faire une pige de 2 ou 3 mois former un jeune entraineur puis me dire voilà maintenant j’arrête. », confie-t-il.

Et sinon, savez-vous pourquoi Sané s’appelle Leroy ?

