Les équipes qualifiées pour la nouvelle Ligue Europa féminine sont connues

La C3 débarque.

Après la mise en place du système de ligue à partir de cette saison pour la Ligue des champions féminine, cette campagne 2025-2026 a vu aussi une toute nouvelle compétition se créer : l’UEFA Europa Cup. Après une première phase de qualifications qui s’est déroulée sur deux tours, les 16 équipes sorties victorieuses débuteront la compétition les 11 et 12 novembre prochains, avec quelques grands noms du football européen.

UEFA Women's Europa Cup round of 16, quarter-final and semi-final draw made — UEFA Women's Europa Cup (@UEFAWEC) October 17, 2025

Une phase à élimination directe d’entrée

Pas de phase de ligue ou de poules pour cette première édition. Les 16 équipes qui se sont qualifiées pour le tableau final de la compétition débuteront directement par une phase à élimination directe au stade des huitièmes de finale. Pas de surprises à ce niveau-là, les rencontres se dérouleront en aller-retour, même la finale même si la réglementation devrait être amenée à évoluer prochainement.

Si l’Inter et l’Eintracht Francfort font office de favoris pour la victoire finale, les écuries suédoises d’Häcken et d’Hammarby pourraient bien venir jouer les trouble-fêtes, tout comme l’Ajax qui avait notamment battu le Paris Saint-Germain (2-0) et le Bayern Munich (1-0) lors de l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions. En revanche avec trois équipes qualifiées pour la C1, aucune formation tricolore n’est engagée dans la compétition.

Pas toujours simple de s’y retrouver.

