Marcus Thuram s’ennuie sans ses coéquipiers internationaux

« Bâtards, on n’est que un. »

Blessé à l’ischio-jambier début octobre, Marcus Thuram a déclaré forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, et les deux matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande. Un coup dur pour les Bleus, mais une aubaine pour son club de l’Inter Milan, qui le garde bien au chaud à Appiano Gentile pendant sa récupération. Une situation qui n’enchante pas l’attaquant français, qui se sent un peu seul à l’entrainement.

L’Inter a un calendrier chargé

Dans sa story Instagram, le buteur de l’Inter a publié un message plein d’humour, avec une salle de gym vide, réclamant le retour de ses coéquipiers : « Vous pouvez revenir de la trêve s’il vous plait, je m’ennuie ».

Le retour de blessure de Thuram reste la principale préoccupation pour le club italien, qui va enchainer trois déplacements d’affilée après la trêve, contre la Roma, l’Union Saint Gilloise en Ligue des Champions, et le champion d’Italie en titre le Napoli.

T’inquiète Marcus, la trêve est bientôt finie.

