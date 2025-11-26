Liverpool sombre à Anfield contre le PSV

Liverpool 1-4 PSV

Buts : Szoboszlai (16e) pour les Reds // Perišić (6e SP), Til (56e), Driouech (73e, 90e+1) pour le PSV

Jürgen, reviens !

Le champion d’Angleterre va mal, très mal, et ce n’est pas la Ligue des champions qui lui a permis d’oublier ses tracas en Premier League, où les Reds pointent à la 12e place. Cette fois, c’est le PSV qui est venu s’amuser à Anfield (1-4), la dixième défaite lors des douze derniers matchs pour un Liverpool qui n’y arrive plus et qui aura encaissé dix buts lors de ses trois dernières rencontres disputées. Outch.

La main de Van Dijk, la défense aux abois

Tout n’a pas été catastrophique pour les Anglais, pourtant, même si Virgil van Dijk avait étrangement choisi de se mettre au basket dans la surface de réparation en présentant sa main au ballon dans les airs, pour permettre à l’éternel Ivan Perišić de marquer sur penalty (0-1, 6e). La veille, l’OM avait montré qu’un mauvais départ pouvait rimer avec victoire, et Liverpool a pensé suivre le même chemin, ce mercredi soir. Dominik Szoboszlai a joué au renard opportuniste sur une frappe repoussée par Matěj Kovář (1-1, 16e) et la bande d’Arne Slot a poussé, poussé, et encore poussé pour essayer de prendre les devants, Van Dijk trouvant la barre et le portier du PSV calmant les tentatives liverpuldiennes.

Vous connaissez la chanson : quand rien ne va, rien ne va. Et tout rentre pour les Néerlandais, qui avaient cru reprendre l’avantage en première période (un hors-jeu avait sauvé Liverpool) et qui ont fini par montrer à Milos Kerkez et Federico Chiesa comment on pouvait réussir à être efficaces. Le show de Mauro Junior a permis à Guus Til de faire parler son flair (1-2, 56e), avant que Couhaib Driouech ne finisse de semer le chaos dans les tribunes d’Anfield en s’offrant un doublé, après une erreur d’Ibrahima Konaté et un poteau de Pepi (1-3, 73e) et en se trouvant à la réception d’un centre de Sergino Dest (1-4, 90e+1). Ce n’est pas la fin du monde pour Liverpool, qui compte déjà neuf points (13e), soit un de plus que le PSV (15e) après son gros coup.

Le visage de Slot au coup de sifflet final, c’était bien celui d’un entraîneur désemparé.

Liverpool (4-2-3-1) : Mamardashvili – Jones, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike. Entraîneur : Arne Slot.

PSV (4-2-3-1) : Kovář – Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Mauro Junior, Veerman – Man, Saibari, Perišić – Til. Entraîneur : Peter Bosz

