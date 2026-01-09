Pic d’audience sur Ligue 1+ pour le Trophée des champions

On vous avait dit de le boycotter pourtant ! Bon, le Trophée des champions entre le PSG et l’OM a rappelé que quand Paris joue Marseille, la télé s’allume toute seule. Depuis le Jaber Al-Ahmad Stadium à Koweït City, le match a rassemblé en moyenne 903 000 téléspectateurs sur Ligue 1+, avec un pic à 1,2 million en fin de rencontre. Au total, 1,8 million de Français ont suivi le Classique, pour une part d’audience de 4,9 % chez les 4 ans et plus. Prends ça, Gulli !

Ligue 1+, toujours portée par ses affiches

Ce PSG-OM devient donc la troisième meilleure audience de Ligue 1+ cette saison, derrière deux autres affiches bien senties (OM-PSG en championnat et OL-PSG). Moralité : le produit Ligue 1 marche surtout quand il sent la poudre.

Et la chaîne le sait : le prochain Classique, comptant pour la 21e journée, est déjà programmé le dimanche 8 février à 20h45, toujours sur Ligue 1+. Parce qu’au fond, on peut changer les diffuseurs, les logos et les slogans… mais pas l’appétit pour un bon vieux PSG-OM.

Et combien d’Italiens devant les commentaires de l’IA ?