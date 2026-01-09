S’abonner au mag
  • International
  • France

Coupe du monde : le camp de base de la France est connu

FC
Coupe du monde : le camp de base de la France est connu

Mais quelle ville a donc été choisie ? Alors que l’équipe de France se rendra cet été à la Coupe du monde 2026 (programmé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique), les joueurs savent désormais officiellement où ils dormiront : ce sera, sans aucune surprise, à Boston.

Même le nom de l’hôtel est connu, puisqu’il s’agira du Four Seasons. En revanche, les Bleus devront faire un peu de route pour aller s’entraîner : leurs installations se trouveront en effet au Babson College de Wellesley, à l’ouest de la ville et à environ une demi-heure à l’extérieur de Boston. Le temps de quelques parties de Loups Garous, quoi.

Lilian Thuram et d’autres champions de 1998 de retour sur les terrains

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Cameroun-Maroc (0-2)
Revivez Cameroun-Maroc (0-2)

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)

Revivez Cameroun-Maroc (0-2)
01
Revivez Mali - Sénégal (0-1)
Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Revivez Mali - Sénégal (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!