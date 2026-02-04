S’abonner au mag
  • Turquie
  • Fenerbahçe SK

Le transfert de Kanté à Fenerbahçe a été facilité par... le président Erdoğan

CMF
Le transfert de Kanté à Fenerbahçe a été facilité par... le président Erdoğan

Quand l’État s’en mêle. Finalement engagé pour de bon à Fenerbahçe après un bel imbroglio entre le club turc et Al-Ittihad, N’Golo Kanté peut visiblement remercier le président turc, Recep Tayyip Erdoğan. C’est en tout cas ce qu’avance dans un communiqué le président du club stambouliote, Sadettin Saran : « En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président, M. Recep Tayyip Erdoğan, pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc ».

Le voyage diplomatique décisif

Il faut dire qu’au même moment, Erdoğan s’envolait pour l’Arabie saoudite afin de s’entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salmane. Sans doute le président turc (qui n’a jamais pu cacher sa préférence pour le club de la rive asiatique d’Istanbul) a pu jouer de son influence pour favoriser le deal au détour d’une conversation. Toujours est-il que le dernier mot revient à la FIFA, qui a accordé son feu vert au transfert du milieu français mardi soir.

Décidément, le président turc aime mettre son nez dans des histoires de ballon rond.

Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d’En-Nesyri

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Marseille-Rennes (3-0)
Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!