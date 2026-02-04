Le transfert de Kanté à Fenerbahçe a été facilité par... le président Erdoğan

Quand l’État s’en mêle. Finalement engagé pour de bon à Fenerbahçe après un bel imbroglio entre le club turc et Al-Ittihad, N’Golo Kanté peut visiblement remercier le président turc, Recep Tayyip Erdoğan. C’est en tout cas ce qu’avance dans un communiqué le président du club stambouliote, Sadettin Saran : « En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président, M. Recep Tayyip Erdoğan, pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc ».

Le voyage diplomatique décisif

Il faut dire qu’au même moment, Erdoğan s’envolait pour l’Arabie saoudite afin de s’entretenir avec le prince héritier Mohammed ben Salmane. Sans doute le président turc (qui n’a jamais pu cacher sa préférence pour le club de la rive asiatique d’Istanbul) a pu jouer de son influence pour favoriser le deal au détour d’une conversation. Toujours est-il que le dernier mot revient à la FIFA, qui a accordé son feu vert au transfert du milieu français mardi soir.

Décidément, le président turc aime mettre son nez dans des histoires de ballon rond.

