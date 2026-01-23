La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans

Le groupe vit bien. Dans le temps additionnel du match entre Fenerbahçe et Aston Villa (0-1) ce jeudi soir, Youri Tielemans est appelé à sortir pour céder sa place à George Hemmings. Scène insolite : Unai Emery bouscule l’international belge tandis que celui-ci lui tend la main.

Selon 7 sur 7, la raison de cette altercation serait la réaction de l’ancien Monégasque lorsqu’il a appris qu’il terminerait le match sur le banc. Agacé, le milieu de terrain aurait montré son mécontentement.

Le groupe vit bien. pic.twitter.com/qjhRZWrYgH — SO FOOT (@sofoot) January 22, 2026

Tielemans, le fils caché d’Emery

Une altercation lunaire pour une réponse… qui l’est tout autant. Interrogé au sujet de ce virulent échange en zone mixte par des médias anglophones, Emery s’est contenté de répondre « il est mon fils » avec le sourire. Un incident déjà oublié ? En tout cas, le coach espagnol ne semble pas vouloir entretenir la tension.

Presque la même relation tumultueuse que Dark Vador et Luke Skywalker.

Ligue Europa Conférence : Lille tire le gros morceau Aston Villa en quarts de finale