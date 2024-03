Ligue Europa Conférence : Lille tire le gros morceau Aston Villa en quarts de finale

Lille est moins verni.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence a été moins clément pour le LOSC, qui jouera Aston Villa au prochain tour. L’équipe dirigée par Unai Emery se présente sans doute comme le favori à ce stade la compétition, après avoir étrillé l’Ajax en huitièmes de finale ce jeudi soir et fort d’une quatrième place actuellement en Premier League. Les Dogues se déplaceront d’abord à Villa Park le 11 avril et recevra le club anglais à Pierre-Mauroy le 18 avril. En cas de qualification, Lille se retrouvera face au vainqueur de la double confrontation entre l’Olympiakos et Fenerbahçe.

Une affiche qui a une allure de Ligue Europa.

Club Bruges – PAOK

Olympiakos – Fenerbahçe

Aston Villa – Lille

Fiorentina – Viktoria Plzeň

