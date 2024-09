Will Still : « Nous avons été naïfs »

Pana peine.

Tête basse, il ne pouvait pas en être autrement ce jeudi soir après l’élimination de ses hommes à Athènes (2-0), l’entraîneur lensois Will Still a été direct. Cette élimination, face à un adversaire maîtrisé dans les grandes largeurs à l’aller comme au retour, est incompréhensible : « Nous avons perdu sur un manque d’expérience, de savoir-faire, de maîtrise à certains moments du match. » En somme, ses joueurs ont été « naïfs », trop « jeunes » sur des détails qui ne pardonnent pas. Comme ces « deux pertes de balle et deux transitions qui nous font perdre. C’est minime, mais c’est hyper important ».

Bien que « fier du plan de jeu » et « de l’équipe sur le terrain », Still pourra ressasser encore un moment cette « vingtaine de tirs », ce « tas de situations » qui auraient dû permettre aux Sang et Or de « tuer l’ensemble des deux matchs ». Au lieu de ça, Florent Sotoca a raté son penalty, même si Still parle d’une « défaite collective », le portier grec a « fait des arrêts incroyables » et, au total, avec également l’expulsion de Facundo Medina à Bollaert il y a une semaine, « le constat est assez simple, enfonce le technicien lensois. La dure réalité du foot n’est pas toujours celle qui nous plaît. Nous avions envie de le faire pour le club, pour le public et pour nous-mêmes parce que c’est toujours valorisant de jouer ces matchs de Coupe d’Europe ».

Une Ligue Conférence dont il devra profiter depuis son canap’.

Lens se saborde et ne jouera pas la Coupe d’Europe