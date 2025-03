Vous n’avez rien compris à la Kings League France

Ah, le nouveau football…

Celui qui se décline sous des formes plus surprenantes les unes que les autres, divise les générations, exacerbe le mépris des intellectuels et abrutit la jeunesse désenchantée. Un des incarnants de ce nouveau phénomène s’appelle la Kings League. Lancée par Gerard Piqué, elle rassemble anciens footballeurs professionnels, streamers, influenceurs et joueurs semi-professionnels autour d’une compétition de football à sept, entre compétitivité et divertissement. Alors on s’est demandé si vous, nos chers lecteurs, aviez compris quelque chose à la Kings League ? Sans surprise, vous étiez 91 % à répondre que « non », vous n’aviez rien compris à cette nouveauté. Ou vous n’en avez simplement rien à faire. Oui, c’est peut-être plus ça.

Tentatives d’explication

Japhetauvillage a au moins tenté de synthétiser la compétition créée par Gerard Piqué : « Rien de bien compliqué à comprendre. Il s’agit de générer un maximum d’argent avec un divertissement à base de joueurs de foot, streamers et autres personnalités, se disputant un score, selon des règles dignes d’un jeu vidéo. Pas ouf. » Simple, efficace et pédagogique.

Jean-Marc Bossemal était dans une bonne démarche, mais a vite pris peur : « Bien sûr que oui. J’ai compris que c’était organisé par Piqué. Donc, j’en ai tout de suite déduit que c’était une grosse merde et du coup, je n’ai pas suivi le reste. » Argument entendable.

Quant à lui, Artaugant s’interroge : « Est-ce que c’est mieux que des amicaux du Variété Club avec un fourre-tout de joueurs de 65 ans de moyenne d’âge, de sportifs d’autres sports et de starlettes recalées des Enfoirés ? » Fourre-tout, pourquoi pas… mais on n’est pas non plus sur le casting d’une téléréalité de TF1.

Dans la famille Baleglawic…

Enfin un qui fait preuve d’ouverture d’esprit : Pichichi del Kinito nous a fait une promesse ! « Alors non, car pas encore pris le temps de regarder de près, mais je vais m’y mettre, par curiosité. Dans vos dents les boomers ! G 44 ans. » Eh oui, dans vos dents les boomers ! En revanche, ce n’est pas en remplaçant « j’ai » par un « G » qu’on fait « djeun’s »…

Bon, le trophée de la meilleure conclusion est remis à Kundelich cette semaine, qui nous a redirigés vers une vidéo qui clarifie tous les questionnements de manière intelligible, marrante, critique et enrichissante : « Pour tout ce qui touche à cette Kings League, mon opinion a été exhaustivement documentée ici : »

<iframe loading="lazy" title="On s'en bat les couilles" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/XoDY9vFAaG8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Bon, sur ce, on vous conseille de partir à la découverte du premier choix de la Kings League France, qui a un parcours super intéressant… et qui vous donnera peut-être envie d’y jeter un coup d’œil.

