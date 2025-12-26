L’Egypte l’emporte dans la douleur face à l’Afrique du Sud et valide sa qualification pour les huitièmes

Egypte 1-0 Afrique du Sud

But : Salah (45e, sp) pour les Pharaons

Expulsion : Hany (45e +2)

Quand on vous dit que rien ne sert de courir…

A la lutte pour la première place du groupe B, Egyptiens et Africains du Sud se sont offert une mi-temps chacun mais un seul but au coup de sifflet final. Œuvre de Mohamed Salah, il permet à des Pharaons réduits à 10 de prendre le large avec deux victoires en deux matchs, de quoi devenir la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale.

Les 40 premières minutes du premier acte peuvent se résumer ainsi : l’Egypte attaque, l’Afrique du Sud défend. Et alors qu’on commence à un peu s’emmerder, le round d’observation s’accélère dans le money time. Coupable d’une faute légère (une main apparemment involontaire dans la figure de Mohamed Salah) dans la surface, Khuliso Mudau oblige Pacifique Ndabihawenimana à aller consulter la VAR. Les images convainquent l’arbitre burundais de siffler un penalty que Salah transforme en prenant Ronwen Williams à contrepied.

🇪🇬 Mohamed Salah prend un doigt dans l'œil... et marque une panenka dans la foulée pour lancer l'Égypte ! pic.twitter.com/xezyV9SEJK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 26, 2025

On prend les mêmes et on recommence

Mais la joie des Pharaons ne sera que de courte durée. Dans le temps additionnel, Mohamed Hany prend un deuxième jaune et laisse ses partenaires à dix pour les 45 minutes restantes. Après quoi, la situation s’inverse : l’Afrique du Sud attaque et l’Egypte défend. Seule constante : M. Ndabihawenimana, qui peine à imposer son autorité, retourne consulter la VAR. D’abord pour refuser un penalty à Mudau, parti en position de hors-jeu, après une sortie musclée de Mohamed El Shenawy dans ses pieds. Puis, rebelote en toute fin de rencontre. Cette main de Yasser Ibrahim sur la ligne des 16 mètres n’était pas volontaire selon l’homme en noir. Dommage car les 17 occasions des Sudafs en seconde période (contre 4 pour l’Egypte !) n’ont pas été davantage couronnées de succès.

[👀 VIDÉO ACTION] 🏆 🌍#CAN2025 🇪🇬❌ L'Égypte réduite à 10 juste après le but de Mohamed Salah ! 😲 Mohamed Hany prend un 2ème carton jaune et est exclu... coup dur pour les Pharaons !#beINCAN2025 https://t.co/Xe3ytWC2wT — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 26, 2025

Grâce à leur gardien, auteur de trois arrêts décisifs, les Pharaons finissent par emporter aux forceps les trois points, la première place du groupe et la qualification en huitièmes. Tiercé gagnant. Les Bafana Bafana, eux, devront se montrer moins brouillons (et un peu plus chanceux) lundi prochain face au Zimbabwe pour espérer les rejoindre.

