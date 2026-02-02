S’abonner au mag
À près d’un mois du coup d’envoi, embrouilles sur le lieu de la CAN féminine

La finale des hommes a laissé des traces. La Coupe d’Afrique des nations féminine doit débuter le 17 mars prochain, mais un doute persiste sur le nom du pays organisateur. Le pays hôte proclamé, c’est le Maroc. Mais ce dimanche, l’adjointe au ministère des Sports sud-africain a annoncé que l’édition se tiendra en… Afrique du Sud. « Nous avons saisi l’opportunité, a déclaré Peace Mabe, rapporte SABC News, car nous pensons que nous avons les infrastructures nécessaires. […] Quand le Maroc a dit “Nous ne sommes pas disponibles pour organiser la compétition”, nous avons indiqué que nous, on l’est. »

La CAF n’a pas bougé

Alors que la CAF n’a pas encore confirmé un changement de pays organisateur (et présente toujours le Maroc comme hôte), le ministère des Sports sud-africain est revenu sur les propos de sa vice-ministre, annonçant plutôt soutenir la CAF. « L’Afrique du Sud a exprimé son envie de soutenir la CAF si nécessaire, dans le cas où d’autres modalités d’accueil de la CAN féminine 2026 deviendraient nécessaires. À ce stade, aucune décision formelle n’a été prise pour relocaliser le tournoi et le Maroc reste officiellement désigné comme l’hôte de la CAN féminine. La CAF n’a pas encore démarré un autre processus.  »

Maroc ou Afrique du Sud, c’est CAF CAF bourricot ?

Le ministre des Sports sud-africain n’est pas tendre avec Hugo Broos

