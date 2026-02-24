Le Torino mise sur un coach relégué la saison dernière pour se sauver

La suite, s’il vous plaît ! Ce lundi soir, peu après l’annonce du licenciement de l’entraîneur principal Marco Baroni, le Torino a officialisé la nomination de son nouveau coach, Roberto D’Aversa.

Un nouveau coach… relégué la saison dernière

Baroni était arrivé à Turin l’été dernier en provenance de la Lazio et avait réalisé un début de saison prometteur en Serie A avec 7 points en 4 matchs. Cependant, les résultats ne suivaient plus du tout récemment. Le Torino n’a récolté que 4 petits points lors des 8 derniers matchs de championnat et a glissé à la 15e place du classement.

Avec le nouvel entraîneur D’Aversa, qui a seulement signé jusqu’à la fin de saison, le club espère désormais un redressement. L’homme de 50 ans était encore sous contrat jusqu’à l’été 2025 avec Empoli, avec lequel il avait toutefois été relégué de la Serie A.

Un move à la Benoît Tavenot au FC Metz.

