La Roma prend sa revanche sur le Torino

Roma 2-0 Torino

Buts : Malen (26ᵉ), Dybala (72ᵉ)

Une fois, pas deux. Battue mardi par le Torino mardi en Coupe d’Italie (3-2), la Roma a pris sa revanche en championnat ce dimanche (2-0). Les hommes de Gasperini n’ont pas mis longtemps avant de faire trembler les filets : sur une ouverture lumineuse de Paulo Dybala, la recrue Donyell Malen ouvre parfaitement son pied et marque pour son premier match sous ses nouvelles couleurs (1-0, 26ᵉ). Si les Giallorossi dominent de la tête et des épaules le premier acte (70 % de possession), ils ne parviennent pas à se mettre à l’abri avant la fin du premier acte.

Grande Dybala

Bousculés au retour des vestiaires, les hommes de Gasperini peinent à faire le break. Il faut attendre un nouvel éclair de son maestro argentin pour définitivement assurer les trois points. Trouvé dans l’axe, l’international argentin tente d’abord une frappe, repoussée de justesse par Alberto Paleari avant que Devyne Rensch ne serve de nouveau Dybala, qui conclut d’un plat du pied (2-0, 72ᵉ). La messe est dite, et les premières minutes de Robinio Vaz, entré à la 76ᵉ minute, ne changeront pas le score. Les Giallorossi signent un troisième succès consécutif en Serie A et reviennent à un petit point de Naples et de l’AC Milan, respectivement troisième et deuxième du championnat, et à sept unités du leader, l’Inter Milan.