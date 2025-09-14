S’abonner au mag
Première défaite pour la Roma de Gasperini

AC
Pas de trois sur trois pour le Gasp’ à Rome.

Au Stadio Olimpico ce dimanche midi, la Roma est tombée face au Torino (0-1) qui décroche de son côté sa première victoire de la saison.

Au terme d’une partie où les Giallorossi ont affiché une moyenne de 70% de possession de balle et surtout une certaine maladresse pour véritablement inquiéter le portier uruguayen Franco Israël, les coéquipiers de Manu Koné se sont fait punir juste avant l’heure de jeu par Giovanni Simeone. L’attaquant prêté par le Napoli a déclenché, aux abords de la surface et sous le nez de Bryan Cristante, une magnifique frappe enroulée qui s’est logée au fond des filets de Mile Svilar.

Une mauvaise opération pour les Romains qui laissent filer Naples et la Juve qui, eux, sont sur un sans-faute depuis le coup d’envoi de la saison.

AC

