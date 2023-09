Le Torino rattrape la Roma de justesse

Torino 1-1 Roma

Buts : Zapata (85e) pour le Torino // Lukaku (68e) pour la Roma

Le style Mourinho a fonctionné… jusqu’à la 85e.

En déplacement sur la pelouse du Torino lors de la cinquième journée de Serie A, la Roma du Portugais a concédé le match nul. Et ce, alors qu’elle pensait avoir fait le plus difficile grâce à un but de Lukaku à vingt minutes du terme : dans une forêt de jambes, l’attaquant est parvenu à se retourner et à enchaîner du gauche pour donner l’avantage aux siens. Sauf qu’en fin de partie, Zapata a égalisé d’un coup de casque sur coup franc. Ce résultat décevant, et pas franchement étonnant étant donné que les visiteurs n’ont par exemple pas cadré une seule frappe durant l’intégralité de la première heure (malgré quelques occasions pour Cristante, El Shaarawy ou Lukaku), ne fait pas les affaires de la Louve.

⚽️ 🇮🇹 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Torino 0-1 Roma | Romelu Lukakupic.twitter.com/7tBP9actHM — FootColic ⚽️ (@FootColic) September 24, 2023

En effet, la bande du Special One pointe désormais au treizième rang du classement avec cinq malheureux points (soit déjà dix de retard sur l’Inter, leader du championnat). De son côté, son adversaire du soir stagne en neuvième position et compte huit unités. Avec davantage de réalisme, les locaux auraient même pu ouvrir le score bien avant la réalisation du Belge (la cinquième sur ses quatre dernières apparitions, toutes compétitions et équipes confondues). Mais Patricio a stoppé la tête dangereuse de Zapata dès la cinquième minute et Seck, après un numéro en solo, a tiré à côté en début de seconde période. Moins bien dans le second acte, le Toro a donc quand même réussi à réagir.

Évidemment, pas de nouvelle de Renato Sanches.

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic – Schuurs, Buongiorno, Rodriguez – Bellanova (Pellegri, 84e), Ilic, Tameze (Karamoh, 76e), Lazaro – Seck (Sanabria, 76e), Radonjic (Vlasic, 55e) – Zapata. Entraîneur : Juric.

Roma (3-4-2-1) : Patricio – Mancini, Llorente, N’Dicka – Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola (Belotti, 87e) – Dybala, El Shaarawy (Zalewski, 70e) – Lukaku. Entraîneur : Mourinho.