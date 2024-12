Ligue Europa : le classement complet après la 6e journée

Lyon passe la quatrième.

Ce jeudi soir, la 6e journée de Ligue Europa a pris fin et son classement s’est actualisé. Pour les clubs français, Lyon a ainsi réalisé une excellente opération en l’emportant à la maison contre Francfort (3-2), pour grimper à la quatrième place et surtout s’assurer une qualification, à minima, en barrages. Loin, très loin derrière, Nice finit piteusement sa campagne européenne, avec une avant-dernière position et deux points seulement pris.

Le classement après la J6 ! 📊 Lyon est quatrième, d'ores et déjà qualifié pour les barrages et en bonne posture pour jouer le top 8 🦁 Côté niçois, c'est la soupe à la grimace avec 2 points… Il faudrait un miracle aux Aiglons pour accrocher les barrages 🦅#UEL pic.twitter.com/yJRFo1qJX6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2024

La tête de ce classement est prise par Lazio, tandis que les Rangers et Tottenham se battent pour le dernier ticket qualificatif en huitièmes de finale. Même chose pour Elfsborg et Braga dans la quête des barrages. Le Dynamo Kiev, lui, est bon dernier, avec un zéro pointé.

Il ne reste plus que deux journée, faites vos jeux.

Bienvenue en Ligue Ouin-ouin