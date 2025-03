Revivez Nice - Lyon (0-2)

COUP DE SIFFLET FINAL ! Grâce aux entrées de Rayan Cherki et Ernest Nuamah, l'OL est parvenu à dompter Nice pour se replacer dans la course à la qualification en Ligue des Champions. L'OL est sixième à deux points de Monaco, quatrième. Nice reste troisième et ne recolle pas aux basques de l'Olympique de Marseille.

La moralité de cette histoire ? La griffe de l'Aiglon n'atteint pas la crinière du Lion.

Bonne fin de soirée à tous sur sofoot.com, le compte-rendu de ce match arrive dans la foulée, prenez soin de vous !