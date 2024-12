L'OL domine Francfort et s'ouvre les portes de la qualification

Lyon 3-2 Francfort

Buts : Cherki (27e), Fofana (50e) et Nuamah (54e) pour les Gones // Knauff (19e) et Marmoush (85e) pour die Adler.

L’OL se sait dans la semaine la plus décisive de sa saison et a parfaitement géré le premier de ses deux chocs de la semaine en dominant l’Eintracht Francfort, ce jeudi trois jours avant de se déplacer à Paris. Menés contre le cours du jeu, les Gones n’ont pas paniqué et ont déroulé pour s’offrir un succès tellement important, malgré un frisson en fin de match. Que ce soit d’un point de vue comptable (Lyon est 4e de Ligue Europa à deux journées de la fin), ou d’un point de vue purement footballistique, les hommes de Pierre Sage ont fait absolument tout ce qu’on pouvait attendre d’eux. Voire mieux.

Cherkiki ? C’est Rayan

Le deuxième de Bundesliga martyrisé par le cinquième de Ligue 1 ? Totalement. En tout cas, lors du premier quart d’heure. L’OL a décidé de ne pas laisser respirer Francfort pendant les quinze premières minutes de jeu. Entre le poteau trouvé par Corentin Tolisso après une remise en une touche de Cherki (ce n’est pas la dernière fois que son nom sera évoqué), la frappe ratée d’Ernest Nuamah, puis le face-à-face raté par Alexandre Lacazette, les Gones auraient vraiment mérité de prendre l’avantage tôt dans cette partie. Mais le foot est cruel, et il a suffi d’une ouverture superbe de Mario Götze, d’une glissade gênante de Duje Caleta-Car et d’une passe géniale de Hugo Ekitiké pour permettre à Ansgar Knauff d’ouvrir le score (0-1, 19e).

Les Lyonnais s’attendaient peut-être à ce crève-coeur et n’ont pas mis longtemps avant de se remettre la tête à l’endroit. C’est Cherki, évidemment, qui, en détournant astucieusement une frappe lointaine de Tolisso, a permis à son club de toujours de rapidement égaliser (1-1, 27e). Kevin Trapp a ensuite la bonne idée d’empêcher un pointu de Lacazette puis une frappe croisée de Nuamah (magistralement trouvé par vous-savez-qui) d’entrer dans sa cage et de permettre à son équipe de regagner les vestiaires à hauteur des locaux. Sauf que le sursis n’a été que de courte durée pour les Allemands puisque dès le début du second acte, Arthur Theate a offert à Cherki l’occasion de filer au but et de servir Malick Fofana, qui n’avait plus qu’à ouvrir son pied gauche pour sanctionner (2-1, 50e).

OH NUAMAH QUELLE FRAPPE DU GAUCHE 🤯 Le Ghanéen rentre dans la surface et envoie une enroulée limpide, Trapp ne peut rien faire ☄️#OLSGE | #UEL pic.twitter.com/d2FyV9eFOt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2024

Les Aigles ont les ailes coupées, et les Lyonnais ne vont pas se gêner pour les empêcher de s’envoler. Cherki profite des espaces laissés pour fixer la défense puis décaler Nuamah à sa droite. Le Ghanéen, frustrant jusque là comme souvent, a cette fois parfaitement exécuté son geste en repiquant dans l’axe puis en décochant une frappe limpide du gauche (3-1, 54e). La dernière demi-heure est parfaitement gérée par les chouchous du Groupama Stadium… Enfin presque puisqu’Omar Maroush, parti à la limite du hors-jeu a relancé les siens à cinq minutes du terme (3-2, 85e). Les dernières secondes ont été irrespirables, mais les Gones s’en sortent et foncent vers les huitièmes de finale.

Lyon (4-2-3-1) : Perri – Maitland-Niles, Niakhaté, Ćaleta-Car, Tagliafico (Abner, 81e) – Matić, Tolisso (Tessmann, 81e) – Nuamah (Veretout, 72e), Cherki (Benrahma, 72e), Fofana – Lacazette (Mikautadze, 81e). Entraîneur : Pierre Sage.

Francfort (4-4-2) : Trapp – Collins, Tuta (Skhiri, 46e), Koch, Theate – Knauff (Bahoya, 81e), Götze (Uzun, 63e), Dahoud, Nkounkou (Kristensen, 46e) – Ekitiké, Chaïbi (Marmoush, 63e). Entraîneur : Dino Toppmöller.

