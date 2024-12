Des affrontements entre les supporters de l’OL et de Francfort

C’est parti en saucisse.

Alors que l’Olympique lyonnais s’apprête à recevoir l’Eintracht Francfort ce jeudi en Ligue Europa, des incidents sont survenus mercredi soir dans les rues de la ville lumière. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme ne s’est pas loupée concernant son jugement à l’égard de la rencontre (jugée 5 sur 5 sur l’échelle des risques).

Affrontement entre supporters des deux camps

Des affrontements ont eu lieu peu avant minuit dans les rues de Lyon entre des supporters allemands et des supporters lyonnais, selon BFM TV. Les incidents se seraient déroulés dans le quartier du cours Vitton (6e arrondissement), et ont contraint les forces de l’ordre à utiliser du gaz lacrymogène pour disperser les supporters des deux camps. Après l’intervention rapide des autorités, les débordements ont été rapidement contrôlés et n’ont causé que de légers dégâts dans les rues. Aucun blessé ni interpellation n’ont été signalés. Un important dispositif policier a été mis en place pour la réception des supporters allemands, attendus jeudi, qui seront très surveillés jusqu’à leur retour outre-Rhin.

Presque moins simple que de surveiller Hugo Ekitike.

