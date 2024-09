Hugo Ekitike à propos du PSG : « Il n’y a pas de regrets »

Quelle sagesse.

Auteur d’un but et d’une passe décisive avec Francfort lors du match nul frustrant contre Plzeň en Ligue Europa ce jeudi (3-3), Hugo Ekitike renaît de ses cendres en Allemagne. Définitivement vendu par le PSG cet été pour un peu moins de 17 millions d’euros, après six mois de prêt, l’international espoirs, déjà auteur de 8 pions et 6 passes décisives en 22 matchs (TCC) avec le sixième de la dernière Bundesliga, est revenu sur son départ du club de la capitale : « Il n’y a pas de regrets, si je suis là, c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite. » Quoi qu’il en soit, c’est avec sa nouvelle équipe, vainqueur de la Ligue Europa en 2022, que l’attaquant de 22 ans a inscrit son premier but en Coupe d’Europe.

⚽️ Ekitiké frappe en premier ! L'ancien attaquant du PSG s'offre son premier but en Coupe d'Europe ☄️ #FRAPLZ| #UEL pic.twitter.com/CZmz8ThaIn — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 26, 2024

Sans rancœur.

