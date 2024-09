Ekitike, la cure de jouvence allemande

Des passements de jambes, un une-deux bien senti avant de conclure par une frappe enroulée du pied gauche et de se ramasser totalement lors de sa célébration. Voici le récit du premier but en Coupe d’Europe de Hugo Ekitike, également passeur décisif pour Junior Dina Ebimbe, un autre joueur français passé par le Paris SG. Ces deux fulgurances n’ont pas suffi : l’Eintracht Francfort a concédé le nul face au Viktoria Plzeň pour lancer sa campagne en Ligue Europa cette semaine (3-3). Frustrant, mais l’essentiel est ailleurs pour l’attaquant de 22 ans, transfiguré depuis son départ de la capitale.

Dans une impasse à Paris, où l’investissement d’une trentaine de millions d’euros n’a jamais été rentabilisé, le buteur longiligne a d’abord été prêté à Francfort en février dernier. Ses quatre buts, tous inscrits lors des cinq premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, convainquent les Adler de claquer 16,5 millions d’euros (en plus de 30% de bonus à la revente) pour lever l’option d’achat et acter définitivement le transfert du gamin de 22 ans. Depuis, le Rémois s’éclate : après six matchs cette saison, Ekitike a déjà inscrit 4 pions et délivré 4 passes décisives. Beaucoup pointeront, à juste titre, que la Bundesliga est un championnat très offensif, laissant par conséquent d’immenses espaces aux buteurs. Mais si Ekitike doit marcher dans les pas de Christopher Nkunku, Serhou Guirassy ou plus récemment Randal Kolo Muani pour grandir, tant mieux.

Interrogé en conférence de presse d’après-match jeudi, il est revenu brièvement pour la première fois sur sa période parisienne : « Il n’y a pas de regrets, si je suis là, c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite. » Une sortie sobre, mature pour un jeune homme trop rapidement vilipendé pour ses performances alors qu’il n’était pas arrivé à maturation, après une seule belle saison avec Reims en 2021-2022, et que la marche pour réussir dans un club comme Paris était, à l’instant T, trop haute pour lui.

Five players with 180+ minutes in Europe's Big Five Leagues are averaging 2.5+ shots, 2.5 key passes and 2.5 successful take-ons per 90 this season.

● Lamine Yamal ● Vinícius Júnior ● Florian Wirtz ● Ousmane Dembélé ✪ Hugo Ekitike

Eintracht Frankfurt have done it again. pic.twitter.com/SDhRLTkrIZ

— SCOUTED (@scoutedftbl) September 24, 2024