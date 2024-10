Nico Williams fait du combat contre le racisme son « objectif numéro un »

AT le Lundi 14 Octobre à 18:15 Article modifié le Lundi 14 Octobre à 18:52

Une vedette engagée.

En Espagne, les nombreux actes de racisme ne laissent pas insensibles les principaux acteurs du foot. Dénoncée entre autres par « l’ambassadeur » Vinícius Júnior, la lutte contre ce fléau est aussi menée par une autre star de la Liga : Nico Williams. Dans une longue interview pour El Mundo, la fusée de Bilbao explique sa mission qu’il partage avec son frère. « En tant que Noirs, nous avons une tâche importante à accomplir dans cette vie : la lutte contre le racisme. C’est mon objectif numéro un », explique le champion d’Europe espagnol, lui aussi victime d’insultes en avril dernier.

Il trouve que l’Espagne progresse sur la question

Un mois après que Vinícius a collé à l’Espagne l’étiquette de pays raciste, l’ailier de 22 ans fait écho au cri du cœur lancé par le Brésilien. « Il est évident que je ne suis pas à la place de Vinícius et que je ne sais pas ce qu’il ressent. Mais je n’accepte pas les insultes contre lui. » Malgré son message, Nico Williams reconnaît les efforts consentis par les clubs et les instances. « Je pense que l’Espagne va dans la bonne direction, et nous devons continuer dans cette voie, admet la pépite basque. Je suis très heureux de voir que des progrès sont réalisés dans cette bataille contre le racisme. »

Face au racisme, Nico Williams prend la défense de Vinícius Júnior