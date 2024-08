Ernesto Valverde ne ferme pas la porte à un départ de Nico Williams

348e épisode du feuilleton.

La saga Nico Williams et la cour que lui faisait le FC Barcelone a rythmé notre été, mais alors qu’on pensait l’avenir de l’ailier définitivement scellé avec un départ au Barça qui se faisait attendre, et un changement de numéro, Ernesto Valverde rajoute un peu de suspense dans le mercato estival espagnol. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de l’Athletic Club n’a pas écarté la possibilité d’un départ de son joueur star : « Moi je n’ai rien à dire, le marché des transfert est ouvert. Nous avons des joueurs comme Nico qui sont bien ici, mais le mercato est ouvert jusqu’au 30 août, pour que nous et les autres équipes s’améliorent. »

Il y a quelques semaines Nico Williams déclarait au média espagnol La1 vouloir rester dans le Pays Basque : « Je viens de signer un nouveau contrat il y a quelques semaines, je m’y sens très bien. Je suis très heureux à l’Athletic. » Mais dernièrement selon les informations de Sport, le joueur voudrait rejoindre la Catalogne. Déjà que les Blaugrana ont du mal à enregistrer la signature de Dani Olmo, difficile de croire en une offensive tardive pour réunir le duo fatal de la Roja avec Yamal.

Mais sait-on jamais, le Barça trouve toujours la solution, même en flirtant avec la loi.

Nico Williams se pare du numéro 10