Roberto De Zerbi donne sa version des faits après la semaine agitée à l’OM

Sa vérité à lui.

La conférence de presse de Roberto De Zerbi était très attendue à Marseille, à 48 heures de la réception de Toulouse en Ligue 1 et surtout après le récit de la semaine mouvementée à la Commanderie par L’Équipe.

« Je suis très heureux d’être entraîneur de Marseille parce que j’adore la polémique », a commencé en français l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. J’ai très mal vécu cette semaine, je vais parler très clairement : après le match de Paris (défaite 3-1), j’ai dit que j’étais fier de mes joueurs, à Lens (défaite 0-1), j’ai dit qu’on avait fait un gros match, à Nice (défaite 2-0), j’ai embrassé et serré dans mes bras tous les joueurs. »

« Ma mère m’appelle au téléphone et me demande ce qu’il s’est passé »

En revanche, perdre en faisant mauvaise figure, ça ne passe pas. « Après, quand on a perdu certains matchs sans donner le maximum, là je m’énerve, mais toujours pour le bien du club et des joueurs, et dans le respect. »

Une rupture avec son vestiaire ? « Les choses qui se sont passées cette semaine, ce sont des choses normales, qui se passent dans toutes les équipes, mais à Marseille, ça sort. Je savais que ça allait sortir et je sais sûrement qui vous raconte les choses, je sais les sources. Si j’avais pensé à ne pas le faire sortir, j’aurais pu travailler de manière traditionnelle, sans rien risquer. Il faut que je m’expose, je prends des risques. Et après, ma mère m’appelle au téléphone et me demande ce qu’il s’est passé, je passe pour un criminel, un délinquant. »

Avec en bonus Neal Maupay pour l’aider à calmer le jeu. Maintenant, il faut gagner dimanche.

Neal Maupay défend Roberto De Zerbi