La demande des supporters du Real Valladolid à leurs joueurs après la claque à Bilbao

Une déroute supplémentaire dans une saison historique.

La lanterne rouge de Liga, le Real Valladolid, a encaissé une nouvelle défaite spectaculaire ce dimanche sur la pelouse de l’Athletic Club (7-1). Après cette déroute, les supporters des Albiovioletas ont piqué une colère et réclamé un remboursement du déplacement pour avoir dû subir une telle humiliation.

Les joueurs vont-ils rembourser leurs supporters ?

25 matchs, 4 victoires, 3 nuls et 18 défaites : la fédération regroupant les différentes peñas dénonce « l’hémorragie de records négatifs jamais vus en près de 100 ans d’histoire ». Les 600 places disponibles pour garnir le parcage de San Mamès étaient toutes parties en moins de deux minutes, alors que ces témoins de la boucherie « ont dû endurer l’humiliation d’encaisser sept buts (et cela aurait pu être bien plus) ainsi que l’image d’une équipe sans âme et sans le minimum de compétitivité exigée par le football professionnel ».

ℂ𝕆𝕄𝕌ℕ𝕀ℂ𝔸𝔻𝕆 𝕆𝔽𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃: Con la presente, informamos que hemos solicitado al club por escrito, la devolución del coste de las entradas visitantes a los aficionados blanquivoletas desplazados a san Mamés, y que dicha devolución sea costeada por la actual plantilla del… pic.twitter.com/Zg8lw0PoNy — Federación de Peñas del Real Valladolid (@fdprvalladolid) February 23, 2025

Les fans ont donc demandé aux joueurs le remboursement intégral des billets visiteurs à leurs frais. « Nous considérons que cette demande est pleinement justifiée, car le préjudice porté à l’image de notre histoire ainsi que le tort causé à la communauté des supporters peuvent être irréparables, peut-on lire dans le communiqué. De simples excuses ne suffisent pas, il faut des actions concrètes de la part des joueurs professionnels. »

Sympa ce dimanche dans une cathédrale.

