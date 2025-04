Fenerbahçe défend Mourinho après son geste fou sur Okan Buruk

À 62 ans, José Mourinho n’a jamais été autant en forme.

Mercredi, dans un après-match électrique entre les meilleurs ennemis Fenerbahçe et Galatasaray, le Special One nous en a encore fait une belle, en pinçant le nom de l’entraîneur adverse Okan Buruk, récoltant logiquement un carton rouge ultérieur au coup de sifflet final. Une nouvelle polémique à laquelle le Fener a dû répondre, le lendemain, insistant sur le « lien de cause à effet » entre les provocations de Buruk et le pétage de plomb du Mou. Attention, c’est pépite.

Joueur simulateur, entraîneur simulateur ?

« Buruk est venu voir notre manager José Mourinho […] a provoqué notre manager dans ses gestes et ses paroles, et a eu l’audace de faire un geste irrespectueux de la main […]. Après que notre manager a touché son nez momentanément face à ces provocations, la personne concernée s’est jetée au sol de manière exagérée. Les discours et comportements irrespectueux de cette personne, qui s’est jetée au sol […] dans la continuité de ce plan, après les provocations qu’elle a faites de manière planifiée en dépassant les limites, sont prouvées avec les images. […] Il est évident que les images de cette personne se jetant au sol pendant sa période de footballeur se reproduisent dans sa carrière d’entraîneur et que cette attitude est une posture caractéristique. »

Zorunlu Açıklama Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi… pic.twitter.com/TNE5DOnpse — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 3, 2025

Mourinho et Buruk devraient tout simplement intégrer une troupe de théâtre.

